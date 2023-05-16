Инвестиции в коммерческую недвижимость: какие риски следует учитывать в сегодняшних реалиях

Долгое время инвестиции в коммерческую недвижимость оставались хорошим способом диверсифицировать портфель капитальных вложений. Однако с 24 февраля интерес к таким помещениям резко просел.

Учитывая атаки со стороны России, такое решение вполне понятно: если инвестировать в жилье заставляли обстоятельства, то покупать коммерческие помещения под будущую сдачу никто не спешил, информирует 24 Канал.

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Впрочем, сейчас в сегменте коммерческой недвижимости наблюдается определенное оживление. Как рассказывают в Корпорации Недвижимости РИЕЛ, в офисные помещения по-прежнему вкладываются неохотно, зато появился спрос на торговую недвижимость. Для тех, кто все же присматривается к коммерции, девелопер советует не только учитывать типичные риски, но и опираться на текущую ситуацию в стране.

Что учесть, инвестируя в коммерческую недвижимость

Экономические колебания

Война приводит к ухудшению экономики, являющейся первоочередным регулятором рынка коммерческой недвижимости. Как следствие – спрос резко проседает, что часто становится причиной потери арендаторов и снижения дохода. Чтобы справиться с этими вызовами, инвесторы должны проработать различные сценарии на случай острой фазы боевых действий, которая сопровождается экономическим спадом.



ЖК Riel City от КН РИЕЛ / Фото КН РИЕЛ

Разрушение и повреждение

Очевидно, что даже наличие систем ПВО не способно гарантировать 100% защиту от вражеских снарядов. Поэтому следует заложить бюджет на потенциальное восстановление объекта. Также минимизировать риски поможет страхование коммерческой недвижимости.

Финансовые риски

Малым игрокам на рынке, покупающим недвижимость в рассрочку, стоит учесть наличие финансовых рисков, которые тоже ярко проявляются в условиях общей нестабильности. Например, изменения в процентных ставках могут повлиять на доходность проекта. А при неблагоприятных условиях на рынке можно столкнуться с отсутствием доступа к его финансированию. Следовательно, стоит позаботиться о резервных средствах для обеспечения стабильности своих инвестиций.

Отток арендаторов

Согласно последним данным, за год полномасштабной войны релоцировались 800 предприятий. На это стоит учесть, покупая офисные помещения под сдачу в аренду и проработать стратегию для привлечения организаций, которые будут точно действовать в вашем регионе.



ЖК "Берег Днепра" от КН РИЕЛ / Фото КН РИЕЛ

Риск недостаточного спроса

Перед вложением средств важно изучить рынок. Если в мирное время инвесторы отталкиваются от локации, спроса и предложения, сегодня на арене появляется фактор безопасности. Именно в зависимости от него следует выбирать район, где будет размещаться приобретенное вами коммерческое помещение. Это повлияет на количество желающих арендовать объект и поможет предпринимателям, работающим в торговом сегменте, привлечь более широкую аудиторию.

Дополнительные расходы на обслуживание

Проблемы с системами отопления, кондиционирования, водоснабжения или электричества могут возникнуть в любое время. Так что даже в условиях войны не стоит забывать о расходах на профессиональный осмотр и дальнейший ремонт.

Чтобы минимизировать риск, достаточно учесть дополнительную статью расходов и отложить определенную сумму на ежегодный обзор систем в помещении. Не факт, что заложенная финансовая подушка окажется обязательной в первые месяцы сдачи объекта в аренду, однако лишней точно не будет.

Мошенничество

К сожалению, случаи мошенничества в Украине участились, поэтому при покупке любого коммерческого объекта, особенно на вторичном рынке, нужно быть очень осмотрительным. Лучше всего обратиться за юридической помощью к компетентным юристам, которые специализируются на операциях с недвижимостью.



ЖК "Підзамче. Новый Форт" от КН РИЕЛ / Фото КН РИЕЛ

Как приобрести коммерческую недвижимость без рисков

Вложения в коммерческую недвижимость во время войны – это своеобразный риск. Однако при правильном планировании, гибкости и умении адаптироваться инвесторы имеют шанс получить в перспективе хорошую прибыль.

Чтобы минимизировать риски, связанные с ненадежными застройщиками или потребностью делать капитальный ремонт, выберите помещение в новостройках, построенных проверенными временем девелоперами. Среди них – Корпорация Недвижимости РИЕЛ.

Сегодня девелопер предлагает 36 готовых коммерческих объектов в Киеве и Львове. Все они – часть популярных жилых комплексов, а значит, вам не придется волноваться за отсутствие арендаторов или потенциальных клиентов. К тому же вы сможете самостоятельно выбрать площадь и планировку, в соответствии с собственными целями, и самостоятельно осмотреть объект перед покупкой.