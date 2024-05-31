Первичный рынок во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях восстанавливается гораздо быстрее, чем в других регионах, и опережает даже столицу. Главная причина – большой спрос со стороны инвесторов, который не стихает.

Обратите внимание Покупка недвижимости в рассрочку: что это за способ приобретения квартиры и каковы его преимущества

Спрос с доку инвесторов остается высоким

Об огромном спросе на недвижимость со стороны инвесторов говорят и сами застройщики. Такую тенденцию легко объяснить: западные области считают сравнительно безопасными, туда переехали немало бизнесов и живут десятки тысяч переселенцев.

Спрос на инвестиционное жилье в западных регионах Украины остается высоким, в частности из-за внутренней миграции, вызванной войной. Внутренне перемещенные лица ищут жилье, что повышает спрос в таких городах, как Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород и т.д,

– говорит генеральный директор КН РИЕЛ Ростислав Мельник.

По словам председателя Ивано-Франковского отделения АСНУ Виктора Фурдияки, переселенцы обеспечивают треть спроса на рынке аренды. А жилье в Ужгороде или Ивано-Франковске дороже, чем в Киеве.

"Многие начали избавляться от квадратных метров. А чтобы деньги "не простаивали", им нашли новую "тихую гавань" – недвижимость в западных областях. Там скупают все – и жилье, и землю, и коммерческие объекты", – прокомментировала столичный риелтор Ирина Луханина.

Какие цены в западных городах

Аренда однокомнатной квартиры в относительно новом доме в Ужгороде стоит минимум 12 тысяч гривен в месяц, а в столице можно найти и за 10 тысяч.

В Ивано-Франковске цены на жилье с одной комнатой составляют 12 - 13 тысяч гривен. Во Львове за хорошую квартиру в новостройке надо будет заплатить около 15 тысяч гривен или даже больше, если ремонт дизайнерский.

Поэтому неудивительно, что в западные города "переехали" инвесторы со всей Украины.