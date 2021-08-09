В Италии еще один город объявил распродажу домов по 1 евро: как купить

Город Аугуста, расположенный в итальянском регионе Сицилия, решил продавать дома по 1 евро (31,67 гривны). На сегодняшний день в населенном пункте проживает 33 тысячи человек.

Присоединившись к популярной акции по продаже домов, местные власти хотят привлечь новых жильцов в населенный пункт. Подробнее – читайте далее.

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Что известно о городе

Аугуста – приморский город, который расположен в провинции Сиракуза на побережье Ионического моря. Это место с развитой инфраструктурой и населением около 33 тысяч человек. Однако в Аугусте есть заброшенные дома, которые решили продать местные власти.

Аугуста пополнил ряды итальянских городов, где продают дома по 1 евро / Фото sicily

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Что задумали власти города

По словам властей, распродажа домов привлечет в город Аугуста новые семьи, предпринимателей и туристов. Это позволит запустить социально-культурные проекты, открыть новые магазины, мастерские и предприятия. Кроме того, новые жильцы восстановят заброшенные дома, а поступления в бюджет возрастут благодаря налогам. Для того чтобы купить жилье, необходимо оставить заявку на официальном сайте муниципалитета.

Местные власти возлагают надежды на распродажу жилья / Фото Pixabay