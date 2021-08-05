Коммуна расположена недалеко от побережья, что делает жилье там еще более привлекательным для потенциальных покупателей. Где можно приобрести недвижимость на выгодных условиях – читайте дальше.

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Где расположено жилье

Поселок Романа, где проживают около 500 жителей, расположен на высоте 267 метров над уровнем моря в провинции Сассари. Его особенность – близость к морским курортам в районе. Романа славится водными источниками. Также в ней есть детский сад и скоростной интернет, что является преимуществом для семейных людей.

Владельцем жилья на Сардинии можно стать за 1 евро / Фото Pixabay

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Почему такая низкая цена

В Романе есть несколько пустых домов. Они принадлежат людям, которые больше не проживают в поселке по разным причинам. Местные власти решили продать объекты, чтобы заселить местность, а также, чтобы заброшенные дома были отремонтированы новыми владельцами.

По словам чиновников, потенциальные покупатели активно интересуются акцией / Фото Pixabay

Напомним, ранее город в Италии повысил цены на дома с одного до двух евро.