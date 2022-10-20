Рассказываем, кто может претендовать на жилье и выплаты.

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Для чего власти региона поощряют покупателей вкладываться в жилье

Инициатива должна возродить горные районы Италии, что уже несколько десятков лет страдают от депопуляции. Для этого власти выделят гранты тем, кто стремится приобрести недвижимость для постоянного проживания с семьей. При этом купить предлагают только то жилье, расположенное в "горных муниципалитетах", что вошло в публичную базу.

Максимальная сумма жилищной субсидии ни в коем случае не может превышать 30 тысяч евро. Минимальный взнос, который можно запросить, составляет 10 тысяч евро. Размер взноса определяется заявителем в момент подачи заявки на участие; кроме того, он обязуется обеспечить сумму софинансирования, необходимую для покрытия общей стоимости покупки и последующих работ.

Кто может подать заявку

Люди с итальянским гражданством или гражданством Европейского союза.

Лица, планирующие заниматься основной деятельностью, в том числе предпринимательской, в муниципалитете Эмилии-Романьи.

Кандидаты должны быть рождены после 1 января 1982, то есть им должно исполниться 40 лет.

Претенденты не должны получать каких-либо государственных субсидий на покупку жилья.

Ознакомиться со всеми условиями и подать заявку можно на официальном сайте. Всем желающим следует поспешить, поскольку прием заканчивается 10 ноября 2022 года.