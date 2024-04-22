Как девушка превратила старый фургон за 600 долларов в жилье мечты: фото вас поразят

Хейли приобрела старый фургон Van Royce 1989 года всего за 600 долларов и сделала там отличный ремонт. Девушка давно мечтала о жизни на колесах и очень счастлива, что это стало ее реальностью.

Хотя фургон был в ужасном состоянии и пах сыростью внутри, Хейли все равно решилась его купить. Предыдущий владелец снизил с 1500 до 500 фунтов стерлингов, и девушка поняла, что это отличное предложение.

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Из старого фургона в уютное жилье

Хейли бросила себе вызов вложить в ремонт не более 500 фунтов, поэтому решила большую часть работ выполнить самостоятельно. Для начала она сняла повсюду выцветшие обои и заменила старый пол.

Впоследствии девушка позаботилась о декоративных элементах, например наклейки на плитку, новые дверные ручки для кухонных шкафчиков, деревянные светодиодные светильники и приобрела кран для кухни.

Когда ремонт был на стадии завершения, Хейли начала искать мебель, которая поместилась бы в маленький фургон.



Двухместная небольшая спальня в фургоне / Скриншот видео Hayley Rubery

Благодаря креативности, настойчивости и умению экономить, девушка обустроила очень уютный дом на колесах для своих путешествий. Она доказала, что даже с ограниченным бюджетом можно воплотить в жизнь, казалось бы, недостижимую мечту.



Стильная кухня / Скриншот видео Hayley Rubery

"Я подумала, что было бы прекрасно, если бы мы были здесь вне зоны досягаемости или не подключены к электричеству", – пошутила Хейли в видео, на которое очень положительно отреагировали в тиктоке.

Теперь девушка может свободно путешествовать, потому что "дом" всегда с ней.