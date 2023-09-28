В это сложно поверить: как в здании старой школы обустроили роскошное жилье

Если посмотреть на дом снаружи, можно сразу понять, что раньше он был школой. Но внутри таких соображений не возникает, ведь там искусно поработали над дизайном.

Школу построили в 1923 году, и к началу 1990-х там проводили уроки. Приблизительно 15 лет здание пустовало, а уже в 2006 году его начали перерабатывать в жилой дом. Сейчас огромное здание продают за 1,75 миллиона долларов.

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После ремонта жилая площадь дома занимает около 560 квадратных метров. Еще более 660 "квадратов" – огромная мастерская на нижнем уровне.

Когда супруги купили здание, некоторые оригинальные деревянные полы были гнилыми, а в крыше была дыра. Реконструкция длилась примерно шесть лет, ведь владельцы хотели "коснуться" каждого уголка.

На втором этаже расположена кухня общественного питания и танцевальный зал с полом бывшего спортзала. Третий этаж – основное жилое помещение. Он включает три спальни и другие комнаты, некоторые из которых имеют немного индустриальную атмосферу.

От школы осталось всего несколько незаметных деталей / Фото Friedrich Iowa Realty

Интерьер выполнен преимущественно в мягких белых и коричневых оттенках. Особой деталью в каждой комнате есть роскошная люстра.

С тех пор как супруги превратили бывшую школу в свой дом, ее посетили многие. В этом году зданию исполнилось 100 лет, и заинтересованных на экскурсию было еще больше.