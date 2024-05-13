Женщина превратила маленький сарай в уютный домик: вот результат

Маргарет Скифф из штата Мэн переоборудовала крошечный сарай в родительском саду в уютное жилье. Женщина говорит, что этот домик будет местом для отдыха ее брата.

Семья Маргарет использовала сарай "для хранения почти всего", поэтому он был полностью набит хламом. Женщина начала убирать в сарае и понемногу обустраивать в нем помещение.

Обратите внимание Покупка квартиры в новостройке: что нужно знать об акте приема-передачи жилья

Бывший сарай теперь уютный домик

Раньше в сарай было трудно попасть, потому что туда "годами запихивали все, что не нужно было в доме". Уборка заняла целых два дня. Маргарет со своей мамой выбросили много вещей, потому что их погрызли мыши. А все, что можно было спасти, они перенесли в новое хранилище.



Маргарет убирает в сарае / Скриншот видео

Когда сарай наконец стал пустым, мама с дочерью начали уборку. Впоследствии они даже заменили одно из старых окон сарая и позаботились об установке солнечной панели. После отделки экстерьера сарай стал "чем-то гораздо большим, чем место, где вы хотели бы остаться на ночь".



Спальный уголок / Скриншот видео

Внутри помещения есть двуспальная кровать, а шкафом служат полки, которые уже там были. Также женщины обустроили небольшой кухонный уголок.



Кухонный уголок у окна / Скриншот видео

Пользователи соцсетей были поражены трансформацией: "Я считаю, что это прекрасно. Трансформация удивительная. Если ваш брат не останется там надолго, у вас будет заработок (сдача в аренду – Недвижимость 24)", "Замечательно! Так волшебно!".