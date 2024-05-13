Сім'я Маргарет використовувала сарай "для зберігання майже всього", тому він був повністю набитий мотлохом. Жінка почала прибирати в сараї та потрохи облаштовувати в ньому помешкання.

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Колишній сарай тепер затишний будиночок

Раніше в сарай було важко потрапити, бо туди "роками запихали все, що не потрібне було в будинку". Прибирання зайняло цілих два дні. Маргарет зі своєю мамою викинули багато речей, тому що їх погризли миші. А все, що можна було врятувати, вони перенесли в нове сховище.



Маргарет прибирає у сараї / Скриншот відео

Коли сарай нарешті став порожнім, мама з дочкою почали прибирання. Згодом вони навіть замінили одне зі старих вікон сараю і подбали про встановлення сонячної панелі. Після оздоблення екстер'єру сарай став "чимось набагато більшим за місце, де ви хотіли б залишитися на ніч".



Спальний куточок / Скриншот відео

Усередині помешкання є двоспальне ліжко, а шафою слугують полиці, які вже там були. Також жінки облаштували невеликий кухонний куточок.



Кухонний куточок біля вікна / Скриншот відео

Користувачі соцмереж були вражені трансформацією: "Я вважаю, що це чудово. Трансформація дивовижна. Якщо ваш брат не залишиться там надовго, у вас буде заробіток (здавання в оренду – Нерухомість 24) ", "Чудово! Так чарівно!".