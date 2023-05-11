В это сложно поверить: старые вещи превратили в стильные изюминки дизайна

Детали имеют значение! Об этом не перестают говорить дизайнеры интерьера, которые могут спасти любой ремонт удачными изюминками, дополнившими стиль и атмосферу.

Однако не все желают тратить ресурсы на поиск подушек, ваз или других мелочей, чтобы улучшить пространство вокруг. В таком случае можно обойтись бюджетным решением – взяться за старые вещи.

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Как дать новую жизнь старым вещам

Примеров апсайклинга для вдохновения сегодня в социальных сетях есть немало. Пользователи создают современную мебель из старых кресел, диванов, комодов и даже советских стенок, которые, на первый взгляд, не поддаются ни одному креативному решению.

Источником вдохновения будет служить и современная мебель производителей, под стиль которой можно адаптировать старые агрегаты. А еще вы можете воспользоваться искусственным интеллектом, в частности нейросетью RoomGPT. Сюда нужно загрузить фото комнаты или отдельные детали, выбрать любимый стиль и получить современное решение. Конечно, не все удастся воспроизвести в реальности, но бюджетно улучшить условия проживания вы легко сможете.

Креативными изобретениями юзеров сети поделился и ресурс Boredpanda. Какие интересные мелочи можно создать из вещей, которые большинство отправляет на свалку, делимся в подборке.

Старенькое кресло обрело новую жизнь / Фото Boredpanda

А такой шкаф можно найти у бабушки и перетащить себе / Фото Boredpanda



Нет ничего лишнего или устаревшего – креатив впечатляет / Фото Boredpanda



Даже очень уничтоженная мебель может получить шанс / Фото Boredpanda

Эти старенькие лежаки должны были оказаться на помойке, если бы не умелые руки владельца / Фото Boredpanda



Как коврик из старой одежды удачно дополнил дизайн / Фото Boredpanda



Даже старую тумбу можно превратить в стильную детскую игрушку / Фото Boredpanda



Как вам такое обновление / Фото Boredpanda



Оригинальное решение для старого фортепиано / Фото Boredpanda