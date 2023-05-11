Проте не всі охочі витрачати ресурси на пошук подушок, ваз чи інших дрібниць, щоб покращити простір навколо. У такому випадку можна обійтись бюджетним рішенням – взятись за старі речі.

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Як дати нове життя старим речам

Прикладів апсайклінгу для натхнення сьогодні у соціальних мережах можна знайти чимало. Користувачі створюють сучасні меблі зі старих крісел, диванів, комодів і навіть радянських стінок, які, на перший погляд, не піддаються жодному креативному рішенню.

Джерелом натхнення слугуватимуть і сучасні меблі виробників, під стиль яких можна адаптувати старі агрегати. А ще ви можете скористатись допомогою штучного інтелекту, зокрема нейромережею RoomGPT. Сюди потрібно завантажити фото кімнати чи окремих деталей, обрати улюблений стиль і отримати сучасне рішення. Звісно не все вдасться відтворити в реальності, але бюджетно покращити умови проживання ви легко зможете.

Креативними винаходами користувачів мережі поділився і ресурс Boredpanda. Які цікаві дрібниці можна створити з речей, які більшість відправляє на смітник, ділимось у добірці.

Стареньке крісло отримало нове життя / Фото Boredpanda

А таку шафу можна знайти у бабусі та перетягнути собі / Фото Boredpanda



Немає нічого зайвого чи застарілого – креатив вражає / Фото Boredpanda



Навіть дуже знищені меблі можуть отримати шанс / Фото Boredpanda

Ці старенькі лежаки мали опинитись на смітнику, якби не вмілі руки власника / Фото Boredpanda



Як килимок зі старого одягу вдало доповнив дизайн / Фото Boredpanda



Навіть стару тумбу можна перетворити на стильну дитячу іграшку / Фото Boredpanda



Як вам таке оновлення / Фото Boredpanda



Оригінальне рішення для старого фортепіано / Фото Boredpanda