Из старой школы 1914 года в современное здание: потрясающее до и после

В школьные годы частенько могли появиться мысли о том, как бы выглядела школа, если бы там жили люди.

Эти американские супруги решили воплотить свою безумную юношескую идею в реальность: пара приобрела старое здание начальной школы во Франклине, которое было возведено более столетия назад, и решила превратить в дом мечты.

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Как пара превращает старую школу в дом

Стейси Гриссом вместе с мужем Шоном приобрели старое здание еще в 1914 году во Франклине около полутора лет назад. Они отмечают, что ранее храбрецы на юге Франклина уже воплощали похожую инициативу.

Новые владельцы рассказали уникальную историю здания, которое до 1934 года служило местом обучения, а затем превратилось в ферму, где жил крупный рогатый скот, свиньи, куры, овцы и индюки. Впоследствии один из бывших учеников выкупил помещение, которое уже не использовали по назначению, и переоборудовал под 2 жилых помещения. Так семьи жили с 1956 по 2021 год, пока сооружение не оказалось в собственности Стейси и Шона.



Здание до ремонта / Фото Schoolhouse Homestead



В доме был очень старый ремонт / Фото Schoolhouse Homestead



Комнаты до перевоплощения / Фото Schoolhouse Homestead

Супруги начали работать над глобальным перевоплощением и весь процесс освещают на своем канале в YouTube. Уже готов проект будущего дома, а ремонтные работы набирают все более масштабных темпов.

После того как Стейси и Шон приобрели дом, они тщательно его изучили, обнаружили немало интересных вещей, оставленных бывшими учениками, и даже смогли создать из них уникальный декор для будущего дома. После этого взялись за ремонт. Сначала установили новую крышу, сделали гидроизоляцию фундамента и починили много балок перекрытия. Пришлось сдирать все до голых стен и перекрытий, ведь потолки были слишком низкими, а это супругам не нравилось.



Так будет выглядеть после / Фото Schoolhouse Homestead



Проект будущего дома / Фото Schoolhouse Homestead

Фото Schoolhouse Homestead

После продолжительного ожидания в здании появились новые окна, и эти изменения стали кардинальными по сравнению с другими более длительными и менее заметными этапами строительства.

Дом во время ремонта / Фото Schoolhouse Homestead

Фото Schoolhouse Homestead