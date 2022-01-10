Изменения на рынке коммерческой недвижимости в 2022 году: цены и популярные форматы

Подавляющее большинство компаний, которые арендуют офисные помещения в Киеве, медленно возвращается с удалёнки. В то же время, отмечают эксперты, в ближайшее время мы будем наблюдать гибридный формат работы.

Это означает, что основным акцентом развития рынка офисной недвижимости в Украине станет трансформация пространства. Об этом и других изменениях рассказал директор Colliers Ukraine Александр Носаченко.

Стоит знать Известный девелопер назвал главные тенденции на рынке жилья в 2022 году

Трансформация офисного пространства

В первую очередь речь идет об изменении планировок (расширении площадей, изменении конфигурации) и оптимизации пространства вследствие hot desking — организации офисного пространства, предусматривающего общее использование рабочих столов.

Важными трендами являются озеленение и установка установок для разделения пространства open space; увеличение мест для проведения встреч; создание зон социализации для сотрудников; оборудование конференц-комнат для онлайн-встреч,

– рассказал Носаченко.

По словам эксперта, еще в 2021-м в случае переезда часть компаний стала больше обращать внимания на помещения с готовой технической отделкой из-за существенного увеличения цен на ремонтные работы и материалы.

Также продолжается закономерная миграция топовых арендаторов в более качественные бизнес-центры, что приведет к дальнейшей реконструкции помещений, не отвечающих новым трендам и современным требованиям.

Сегмент будет двигаться в сторону создания бизнес-парков с развитой инфраструктурой: сочетание офисных зданий с торговыми зонами, спорткомплексами, зонами отдыха,

– подчеркнул Носаченко.

Еще одной тенденцией на рынке офисной недвижимости является разработка концепций бизнес-центров в соответствии с требованиями зеленой сертификации. Она предполагает грамотное использование водных ресурсов и энергоэффективность:

автоматический контроль освещения, возобновляемые источники энергии;

ресурсоэффективность и использование более безопасных строительных материалов;

сортировка мусора.

Сколько помещений сдадут в эксплуатацию в 2022 году

Офисные помещения, сданные в Киеве в первом полугодии 2021 года / Инфографика: Cushman & Wakefield

Если исходить из актуальных планов девелоперов, строительная активность на рынке офисной недвижимости в Киеве будет достаточно высокой. В целом, по оценке экспертов Colliers Ukraine, на 2022 год до ввода в эксплуатацию запланировано примерно 234 000 квадратных метров. Вероятно, эти объекты будут введены с низким показателем вакантности, учитывая растущую востребованность на качественные помещения среди арендаторов.

Сколько будет стоить аренда

В 2020 году арендные ставки упали с 30 долларов до 26 за квадратный метр в месяц, однако уже в 2021-м ситуация начала стабилизироваться. Так, аренда коммерческих помещений выросла до уровня 27 долларов за квадратный метр.

Арендные ставки на офисы в 2022-м не упадут / Инфографика: Cushman & Wakefield

Эксперты из Colliers Ukraine не прогнозируют падение ставок в ближайший год. В целом уровень арендных ставок будет зависеть от показателя вакантности, демонстрирующего умеренное снижение. К концу III квартала 2021 года общий уровень вакантности составлял 9,5% – на 0,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Тем не менее реальная будущая динамика вакантности и арендных ставок будет зависеть от фактического объема нового предложения офисных помещений в краткосрочной и среднесрочной перспективе, дальнейшего развития ситуации вокруг пандемии COVID-19, а также общей экономической и политической ситуации в Украине.