Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. По его словам, ситуация на первичном рынке жилья осенью 2022 года будет мало чем отличаться от предыдущих летних месяцев, сообщает 24 канал.

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Что будет со спросом осенью

Специалист считает, что до конца года маловероятны любые "скачки" спроса, ведь инвесторы прекрасно понимают все риски, связанные с вложением средств в строительство. Он отметил, что на начало сентября актуальный спрос составляет лишь 7 – 10% от довоенного уровня.

Эксперт отметил, что первичный рынок жилья будет полностью зависеть от интенсивности боевых действий, от уровня безопасности в том или ином регионе. В то же время, как подчеркнул Семенцов, последствия ракетных ударов врага по объектам энергетической инфраструктуры 11 – 12 сентября ставят под сомнение перспективы увеличения спроса в осенне-зимний период.

Мы стали свидетелями новой тактики противника, направленной на разрушение объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому прогнозировать хоть какую-то "безопасность" сейчас крайне тяжело. Ожидаемо, что большинство потенциальных покупателей будет склонно отложить приобретение жилья, как минимум, до завершения отопительного сезона,

– подчеркнул он.

Что простимулирует спрос

По его мнению, частичное оживление покупателей возможно с запуском с 1 октября новой государственной ипотечной программы для отдельных слоев населения под 0 – 7% годовых.

При эффективном внедрении новой льготной ипотечной программы, в ближайшие месяцы интерес покупателей к первичному рынку жилья может несколько возрасти, но преимущественно в западных областях Украины. Однако речь не идет о каком-то "прорыве". Рост спроса потенциально может составить только дополнительные 2 – 3%,

– считает Владимир Семенцов.

По его данным, большинство потенциальных покупателей интересуются объектами на уровне готовности 80% и выше с ожидаемым периодом ввода в эксплуатацию до 6 месяцев.

До конца года интерес покупателей будет сосредоточен прежде всего на 1-, 2-комнатных квартирах площадью от 40 – 60 квадратных метров в объектах с высокой степенью готовности. Именно квартиры небольшой площади способны полностью или частично решить вопрос обеспечения граждан жильем.

– подчеркнул Владимир Семенцов.

На сколько до конца года подорожает жилье

Эксперт прокомментировал информацию о существенном удорожании "квадратов" из-за увеличения стоимости стройматериалов и инфляции, что к концу года может превысить 35 – 40%.

За последние 2 месяца, как указал специалист, задекларированное девелоперами удорожание квадратных метров уже составляет около 30 – 35%. Однако реальные покупатели могут стать владельцами квартир с существенным дисконтом от довоенной цены в размере не менее 15 – 20%. При этом все сравнительные показатели основываются на цене "квадратов" в гривневом эквиваленте. Если же учесть колебания курса и добавить все подорожания в долларовом эквиваленте (стройматериалы, горючее, логистические расходы), то, отмечает эксперт, текущие цены либо не изменились, либо изменились не существенно.

Семенцов констатирует, что сейчас первичный рынок живет в условиях "двух цен": существует декларируемая девелоперами цена, озвученная в рекламных объявлениях, а также цена для реального покупателя.

Он добавил, что при условиях 100-процентной оплаты стоимости квартиры потенциальные покупатели имеют возможность получить скидку где-то более 15 – 20%. Следовательно, реальная цена на новостройки, за которую готовы покупать, значительно ниже, чем до начала полномасштабного вторжения. И такая тенденция сохранится, по меньшей мере, до конца 2022 года.