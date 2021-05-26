Известная телеведущая во второй раз купила один и тот же дом: как это случилось

Американская телеведущая Эллен ДеДженерес приобрела особняк в городе Монтесито (штат Калифорния), который продала несколько лет назад. Ранчо обошлось звезде в 14,3 миллиона долларов (около 394 миллионов гривен).

Сделка состоялась после того, как ДеДженерес заявила о закрытии своего развлекательного шоу после 18 лет выхода в эфир. Как выглядит роскошное имение актрисы – смотрите ниже.

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Что известно о сделке

ДеДженерес приобрела особняк, построенный в 1850 году, вместе со своей супругой актрисой Поршей де Росси. 23 апреля 2021 года пара потратила на дом 14,3 миллиона долларов. Ранее супруги уже проживали в этом поместье: они приобрели его за 7,2 миллиона долларов (около 199 миллионов гривен) в 2007 году. Однако через год ранчо было выставлено на продажу. За свой дом они получили 11 миллионов долларов (около 303 миллионов гривен) от сооснователя Tinder Шона Рэда, который там поселился.

Весной 2019 года Шон Рэд решил продать объект недвижимости, изначально оценив его в 12,7 миллиона долларов (почти 350 миллионов гривен). Однако из-за пандемии COVID-19 в 2020 году цены подскочили.

Особняк обошелся звезде в 14,3 миллиона долларов / Фото foxbusiness

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Как выглядит дом и что в нем есть

Звездное ранчо расположено неподалеку от поместья другой известной телеведущей Опры Уинфри, а также особняка принца Гарри и Меган Маркл. Площадь главного дома составляет около 620 квадратных метров.

Пара поселилась по соседству с принцем Гарри и Меган Маркл / Фото zillow

В нем есть 4 спальни и 6 ванных комнат. Кроме того, на территории есть несколько других жилых строений, а также конюшня, винный погреб, библиотека и тренажерный зал.