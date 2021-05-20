В то же время квартира – это отдельное жилое помещение в доме, где есть кухня, одна или несколько комнат, а также отдельный санузел. О других нюансах, преимуществах, недостатках и разнице рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Апартаменты и квартира: в чем отличия

Апартаменты являются нежилой недвижимостью и могут находиться в любом помещении.

являются нежилой недвижимостью и могут находиться в любом помещении. Квартиры – жилая недвижимость, которая всегда находится в здании, предназначенном для проживания людей.

В то же время первые можно оформить как жилфонд, и наоборот. Но только теоретически. На практике же требований слишком много, чтобы заниматься этим с серьезными намерениями. Скажем так, чтобы сделать офис жилым, и весь дом, и инфраструктура района, и состояние различных служб, вплоть до вытяжки, должны соответствовать определенным стандартам,

– подчеркнули в РИЕЛ.

Другие различия связаны с оформлением документов, расположением здания, цены объекта недвижимости и стоимости его обслуживания.

Оба типа жилья могут использоваться для комфортного проживания, если их правильно оформить и обустроить. При этом апартаменты в некоторых случаях могут быть даже удобнее. Например, часть помещения можно обустроить под рабочее – сделать мастерскую или студию.

Квартиры и апартаменты имеют различия / Фото riel

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Какие еще нюансы нужно знать

Квартира – это всегда жилая недвижимость в отличие от апартаментов.

Экстерьер . Требования к жилому фонду всегда выше, чем к другим зданиям. Поэтому последние могут находиться где угодно, даже там, где это запрещено.

. Требования к жилому фонду всегда выше, чем к другим зданиям. Поэтому последние могут находиться где угодно, даже там, где это запрещено. Налоги. Поскольку апартаменты являются коммерческой недвижимостью, налог на их содержание выше. Однако доход также может быть большим.

Коммунальные услуги . Содержание нежилых помещений (отопление, электричество, водоотведение и водоснабжение) обходится дороже, чем коммунальные услуги для квартир.

Поскольку апартаменты являются коммерческой недвижимостью, налог на их содержание выше. Однако доход также может быть большим. . Содержание нежилых помещений (отопление, электричество, водоотведение и водоснабжение) обходится дороже, чем коммунальные услуги для квартир. Регистрация. В квартире можно зарегистрировать место проживания, в апартаментах – нет.

Для того чтобы определить тип жилья, которое заинтересовало, достаточно проверить документы на недвижимость.

ЖК "Берег Днепра" від Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Цена

Для каждого потенциального покупателя вопрос цены является одним из важнейших.

Апартаменты обычно стоят дешевле примерно на 15%-20%. Это связано с более низкими требованиями к нежилым зданиям. Поэтому апартаменты быстрее строятся, легче вводятся в эксплуатацию, требуют меньше разрешений и дешевле обходятся в строительстве.

Часто можно встретить апартаменты, основой для которых послужил офис. Или вообще этаж с жилыми помещениями в офисном здании. В западных странах такое бывает в небоскребах, которые изначально не являются жилыми домами и строятся как рабочее пространство. Однако жить в них очень престижно, и несколько этажей почти всегда отдают постоянным или временным жильцам,

– рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Апартаменты: преимущества и недостатки

К плюсам стоит отнести возможность получить красивый пейзаж, ведь апартаменты часто строят в парковых зонах и на горных склонах. Вторая весомое преимущество – низкая стоимость, если сравнивать с квартирой.

стоит отнести возможность получить красивый пейзаж, ведь апартаменты часто строят в парковых зонах и на горных склонах. Вторая весомое преимущество – низкая стоимость, если сравнивать с квартирой. Минусы апартаментов: высокая стоимость коммунальных услуг, невозможность зарегистрироваться, не всегда удачная инфраструктура поблизости.

Учитывая вышеупомянутые нюансы, апартаменты выбирают или для временного проживания, или для сдачи в аренду. Последний вариант может стать весьма выгодным и позволит получать пассивный доход.

А если доверить управление профильной компании, то можно регулярно получать прибыль, вообще не заботясь о недвижимости. Спрос на аренду держится на стабильном уровне благодаря необычным местам расположения зданий. А вот как временное жилье апарт-квартиры используют редко. Все же, несмотря на низкую стоимость, итоговая сумма не такая уж и маленькая. Хотя дело тут, скорее всего, в регистрации,

– отметили в РИЕЛ.

ЖК "Львовская Площадь" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Плюсы и минусы квартир

К безусловным преимуществам квартир можно отнести возможность регистрации места проживания, более низкие (по сравнению с апартаментами) тарифы на услуги ЖКХ, развитую инфраструктуру вблизи ЖК.

квартир можно отнести возможность регистрации места проживания, более низкие (по сравнению с апартаментами) тарифы на услуги ЖКХ, развитую инфраструктуру вблизи ЖК. Говоря о минусах, стоит указать высокую цену и расположение – довольно часто жилье находится далеко от офисных и развлекательных центров.

ЖК Ok'Land от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Квартира или апартаменты: что выбрать

Выбирая между квартирой и апартаментами, следует учесть все за и против, которые мы упоминали выше. Нужно определить критерии, которые являются приоритетными для будущего владельца, ведь оба варианта достойны рассмотрения.

Выбрать идеальный вариант можно благодаря Корпорации Недвижимости РИЕЛ: множество предложений жилых и нежилых помещений, которые позволят жить комфортно и уютно, вы можете просмотреть уже сейчас.