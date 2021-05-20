В то же время квартира – это отдельное жилое помещение в доме, где есть кухня, одна или несколько комнат, а также отдельный санузел. О других нюансах, преимуществах, недостатках и разнице рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
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Апартаменты и квартира: в чем отличия
- Апартаменты являются нежилой недвижимостью и могут находиться в любом помещении.
- Квартиры – жилая недвижимость, которая всегда находится в здании, предназначенном для проживания людей.
В то же время первые можно оформить как жилфонд, и наоборот. Но только теоретически. На практике же требований слишком много, чтобы заниматься этим с серьезными намерениями. Скажем так, чтобы сделать офис жилым, и весь дом, и инфраструктура района, и состояние различных служб, вплоть до вытяжки, должны соответствовать определенным стандартам,
– подчеркнули в РИЕЛ.
Другие различия связаны с оформлением документов, расположением здания, цены объекта недвижимости и стоимости его обслуживания.
Оба типа жилья могут использоваться для комфортного проживания, если их правильно оформить и обустроить. При этом апартаменты в некоторых случаях могут быть даже удобнее. Например, часть помещения можно обустроить под рабочее – сделать мастерскую или студию.
Квартиры и апартаменты имеют различия / Фото riel
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Какие еще нюансы нужно знать
- Экстерьер. Требования к жилому фонду всегда выше, чем к другим зданиям. Поэтому последние могут находиться где угодно, даже там, где это запрещено.
- Налоги. Поскольку апартаменты являются коммерческой недвижимостью, налог на их содержание выше. Однако доход также может быть большим.
Коммунальные услуги. Содержание нежилых помещений (отопление, электричество, водоотведение и водоснабжение) обходится дороже, чем коммунальные услуги для квартир.
- Регистрация. В квартире можно зарегистрировать место проживания, в апартаментах – нет.
ЖК "Берег Днепра" від Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Цена
Для каждого потенциального покупателя вопрос цены является одним из важнейших.
Апартаменты обычно стоят дешевле примерно на 15%-20%. Это связано с более низкими требованиями к нежилым зданиям. Поэтому апартаменты быстрее строятся, легче вводятся в эксплуатацию, требуют меньше разрешений и дешевле обходятся в строительстве.
Часто можно встретить апартаменты, основой для которых послужил офис. Или вообще этаж с жилыми помещениями в офисном здании. В западных странах такое бывает в небоскребах, которые изначально не являются жилыми домами и строятся как рабочее пространство. Однако жить в них очень престижно, и несколько этажей почти всегда отдают постоянным или временным жильцам,
– рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
Апартаменты: преимущества и недостатки
- К плюсам стоит отнести возможность получить красивый пейзаж, ведь апартаменты часто строят в парковых зонах и на горных склонах. Вторая весомое преимущество – низкая стоимость, если сравнивать с квартирой.
- Минусы апартаментов: высокая стоимость коммунальных услуг, невозможность зарегистрироваться, не всегда удачная инфраструктура поблизости.
Учитывая вышеупомянутые нюансы, апартаменты выбирают или для временного проживания, или для сдачи в аренду. Последний вариант может стать весьма выгодным и позволит получать пассивный доход.
А если доверить управление профильной компании, то можно регулярно получать прибыль, вообще не заботясь о недвижимости. Спрос на аренду держится на стабильном уровне благодаря необычным местам расположения зданий. А вот как временное жилье апарт-квартиры используют редко. Все же, несмотря на низкую стоимость, итоговая сумма не такая уж и маленькая. Хотя дело тут, скорее всего, в регистрации,
– отметили в РИЕЛ.
ЖК "Львовская Площадь" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Плюсы и минусы квартир
- К безусловным преимуществам квартир можно отнести возможность регистрации места проживания, более низкие (по сравнению с апартаментами) тарифы на услуги ЖКХ, развитую инфраструктуру вблизи ЖК.
- Говоря о минусах, стоит указать высокую цену и расположение – довольно часто жилье находится далеко от офисных и развлекательных центров.
ЖК Ok'Land от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Квартира или апартаменты: что выбрать
Выбирая между квартирой и апартаментами, следует учесть все за и против, которые мы упоминали выше. Нужно определить критерии, которые являются приоритетными для будущего владельца, ведь оба варианта достойны рассмотрения.
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