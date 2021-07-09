Известное японское здание разберут на "пиксели": как оно выглядит

В Токио (Япония) разберут знаменитую башню Nakagin Tower. Здание состоит из помещений-капсул.

Оно выполнено в стиле "пикселизации" и напоминает цифровую картинку низкого качества. Как выглядит объект – смотрите далее.

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Что известно о здании

Необычный дом в Токио построили в 1972 году по проекту архитектора Кисе Курокавы. Здание состоит из 140 модулей-капсул, где расположены офисы и квартиры.

Оригинальное здание построили в 1972 году / Фото SoraNews24

Дом простоял в таком виде почти 50 лет, однако уже с 2007 года жители требовали сноса здания. Дело в том, что конструкция стала шаткой.

Дом простоял в таком виде почти 50 лет / Фото SoraNews24

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Что изменится

Архитектурная мастерская Кисе Курокавы и бюро городского дизайна Тиеда-ку решили провести реконструкцию и заменить аварийные ячейки в башне.

Здание состоит из 140 модулей-капсул / Фото SoraNews24

В связи с этим некоторые помещения-капсулы продадут, остальные отремонтируют и передадут в мировые музеи.

Некоторые капсулы решили продать / Фото SoraNews24

Смотрите видео с капсульным домом в Японии: