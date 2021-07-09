Вона виконана у стилі "пікселізації" й нагадує цифрову картинку низької якості. Як виглядає об'єкт – дивіться далі.
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Що відомо про будівлю
Незвичайний будинок у Токіо побудували в 1972 році за проєктом архітектора Кісе Курокави. Будівля складається зі 140 модулів-капсул, де розташовані офіси та квартири.
Оригінальну будівлю побудували у 1972 році / Фото SoraNews24
Будинок простояв у такому вигляді майже 50 років, однак уже з 2007 року жителі вимагали знесення будівлі. Річ у тім, що конструкція стала хиткою.
Будинок простояв у такому вигляді майже 50 років / Фото SoraNews24
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Що зміниться
Архітектурна майстерня Кісе Курокави та бюро міського дизайну Тійода-ку вирішили провести реконструкцію й замінити аварійні комірки в башті.
Будівля складається зі 140 модулів-капсул / Фото SoraNews24
У зв'язку з цим деякі приміщення-капсули продадуть, інші відремонтують і передадуть у світові музеї.
Деякі капсули вирішили продати / Фото SoraNews24
Дивіться відео з капсульним будинком в Японії: