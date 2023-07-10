Захватил сердца всей страны: этот дом в Австралии показали на популярном телешоу

Этот дом в Уокервилле презентовали на популярном австралийском шоу о дизайне интерьера. Он действительно очень роскошный и стильный.

Нынешняя владелица Ная признается, что дом был ее любовью с первого взгляда. Она приобрела его в 2016 году и начала грандиозный ремонт, длившийся около 3 лет.

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Изысканный интерьер, где нет ничего лишнего

"Ремонт длился примерно три года, и я была здесь, чтобы контролировать каждую часть процесса. Моя идея заключалась в том, чтобы уважать престиж и наследие дома, одновременно заботиться о современных удобствах, которые были важны для образа жизни моей семьи", – рассказала Ная.

Внутри квартира вдохновлена европейским дизайном и качеством. Многие детали закупались за границей. Мраморную плитку привезли из Италии, приборы на кухню – из Германии и фурнитуру – из Северной Америки.

Черно-белый интерьер / Фото Realestate

"Дом построен из двойного кирпича, а это редкость на сегодняшний день и стоит огромных средств", – отмечает владелица.

Именно благодаря преданности Наи ее невероятная собственность захватила сердца всей страны. Недвижимость показали в эпизоде шоу Australia by Design: Interiors на Channel 10.

В доме есть четыре спальни, кабинет, кухня открытой планировки, гостиная, обеденная зона и подвал. На дворе бассейн и кухня под открытым небом.

Известно, что сейчас продают дом. У покупателей есть возможность сделать предложения до 26 июля.