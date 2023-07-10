Теперішня власниця Ная зізнається, що будинок був її коханням з першого погляду. Вона придбала його у 2016 році та розпочала грандіозний ремонт, який тривав близько 3 років.

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Вишуканий інтер'єр, де нема нічого зайвого

"Ремонт тривав приблизно три роки, і я була тут, щоб контролювати кожну частину процесу. Моя ідея полягала в тому, щоб поважати престиж і спадщину дому, водночас дбати про сучасні зручності, які були важливими для способу життя моєї сім'ї", – розповіла Ная.

Всередині помешкання натхненне європейським дизайном і якістю. Багато деталей закуповували за кордоном. Мармурову плитку привезли з Італії, прилади на кухню – з Німеччини та фурнітуру – з Північної Америки.

Чорно-білий інтер'єр / Фото Realestate

"Дім побудований з подвійної цегли, а це рідкість на сьогодні і коштує величезних коштів", – зазначає власниця.

Саме завдяки відданості Наї, її неймовірна власність захопила серця всієї країни. Нерухомість показали в епізоді шоу Australia by Design: Interiors на Channel 10.

У будинку є чотири спальні, кабінет, кухня відкритого планування, вітальня, обідня зона та підвал. Надворі облаштовані басейн та кухня просто неба.

Відомо, що зараз будинок продають. У покупців є можливість зробити пропозиції до 26 липня.