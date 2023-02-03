Не только экологично, но и невероятно красиво: как выглядят дома из утрамбованной глины

Экологические решения являются постоянным трендом последних лет. Некоторые из них настолько изящны, что вполне способны превзойти традиционные материалы.

Студия Formafatal представила одно из своих последних творений – уютные виллы в джунглях Плайя-Эрмоса в Коста-Рике. Особенным является не только фантастический вид на Тихий океан, но и материал, из которого построены дома – утрамбованная глина.

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Площадь каждой виллы составляет 95 квадратных метров, они расположены на высоте 300 метров над уровнем океана. В Formafatal сообщили, что это первая реализация домов из глины в Коста-Рике.

Экологичное жилище с невероятным видом / Фото Dezeen

Четкие архитектурные линии вилл удачно противопоставлены пышной тропической растительности. Вместе с тем выбранные материалы идеально сочетаются с окружающей средой.

Экологичное жилище в джунглях / Фото Dezeen

В доме есть спальня, ванная и кухня, окруженные террасой. Самое открытое пространство является основным местом для активности. Над решениями, объединившимися в виллах, работали дизайнеры со всех континентов.

Пейзаж из мечты / Фото Dezeen

Создатели уютных вилл убеждены: будущее за экологичными материалами и неординарными дизайнерскими решениями, которые будут отражать характер владельцев жилья.