Студія Formafatal представила одне зі своїх останніх творінь – затишні вілли у джунглях Плайя-Ермоса у Коста-Ріці. Особливим є не лише фантастичний вигляд на Тихий океан, а й матеріал, з якого збудовані будинки – втрамбована глина.

Важливо Вдалий старт: яким був перший продаж житла від КН РІЕЛ за програмою "єОселя"

Площа кожної вілли складає 95 квадратних метрів, вони розташовані на висоті 300 метрів над рівнем океану. У Formafatal повідомили, що це перша реалізація будинків із глини у Коста-Ріці.

Екологічне помешкання з неймовірним виглядом / Фото Dezeen

Чіткі архітектурні лінії вілл вдало протиставлені пишній тропічній рослинності. Разом з тим, обрані матеріали ідеально поєднуються з довкіллям.

Екологічне помешкання у джунглях / Фото Dezeen

У будинку є спальня, ванна та кухня, які оточені терасою. Саме відкритий простір є основним місцем для активності. Над рішеннями, які поєдналися у віллах, працювали дизайнери з усіх континентів.

Краєвид з мрій / Фото Dezeen

Творці затишних вілл переконані: майбутнє за екологічними матеріалами та неординарними дизайнерськими рішеннями, які будуть відображати характер власників помешкання.