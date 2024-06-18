Пять цветов, которые сделают спальню дороже на вид

Для многих дизайнеров интерьера цвет всегда является ключевым, когда в интерьере надо создать определенную атмосферу. Есть оттенки, с которыми эта комната всегда будет выглядеть дорого и изысканно.

Определить, какой цвет лучше всего подойдет для вашей изысканной спальни, может быть сложно. Дизайнеры решили помочь и сузили перечень до пяти лучших тонов, которые гарантированно сделают спальню дорогой.

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Чирок

Чирковые стены в спальне с сиреневой кроватью / Фото Furniture Village

Покрасьте стены в сине-зеленый цвет, который всегда в тренде и подходит для любого пространства. Чирок – это, по сути, темный бирюзовый оттенок. Он вдохновлен природой, но выглядит роскошнее обычного зеленого цвета.

Фиолетовый

Сиренево-фиолетовая спальня / Фото Crown

Фиолетовый цвет издавна считают королевским – он придает комнате традиционного, старосветского ощущения. Конечно, все зависит от тона, который вы используете. Избегайте всего слишком яркого и ищите более приглушенные, "взрослые" оттенки, например светлый сиреневый или наоборот темный баклажановый.

Бежевый

Спальня в теплых нейтральных оттенках / Фото Caballero

Так, нейтральные цвета имеют не только успокаивающий эффект. Они с легкостью создадут изысканный фон для акцентной мебели и декора. Дизайнеры советуют выбирать бежевый или овсяный тона.

Терракотовый

Высокая терракотовая стена с белым оконным обрамлением / Фото Neptune

Теплый терракотовый – четвертый цвет, который дизайнеры назвали дорогим. Этот оттенок они советуют использовать как дополнительный или для акцента, как в спальне выше.

Нежно-зеленый

Бледно-зеленая спальня с изумрудными акцентами / Фото Future

Цвета, ассоциирующиеся с природой, всегда будут роскошными и трендовыми. Если для кухни дизайнеры советуют выбирать изумрудный оттенок, то для спальни спокойный – нежно-зеленый.