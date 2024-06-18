Визначити, який колір найкраще підійде для вашої вишуканої спальні, може бути складно. Дизайнери вирішили допомогти й звузили перелік до п'яти найкращих тонів, які гарантовано зроблять спальню дорогою.

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Чирок



Чирокові стіни у спальні з бузковим ліжком / Фото Furniture Village

Пофарбуйте стіни в синьо-зелений колір, який завжди в тренді та підходить для будь-якого простору. Чирок – це, по суті, темний бірюзовий відтінок. Він натхненний природою, але виглядає розкішним за звичайний зелений колір.

Фіолетовий



Бузково-фіолетова спальня / Фото Crown

Фіолетовий колір здавна вважають королівським – він надає кімнаті традиційного, старосвітського відчуття. Звичайно, все залежить від тону, який ви використовуєте. Уникайте всього надто яскравого та шукайте більш приглушені, "дорослі" відтінки, як-от світлий бузковий чи навпаки темний баклажановий.

Бежевий



Спальня в теплих нейтральних відтінках / Фото Caballero

Так, нейтральні кольори мають не лише заспокійливий ефект. Вони з легкістю створять вишуканий фон для акцентних меблів та декору. Дизайнери радять обирати бежевий або ж вівсяний тони.

Теракотовий



Висока теракотова стіна з білим віконним обрамленням / Фото Neptune

Теплий теракотовий – четвертий колір, який дизайнери назвали дорогим. Цей відтінок вони радять використовувати як додатковий чи для акценту, як у спальні вище.

Ніжно-зелений



Блідо-зелена спальня зі смарагдовими акцентами / Фото Future

Кольори, що асоціюються з природою, завжди будуть розкішними та трендовими. Якщо для кухні дизайнери радять обирати смарагдовий відтінок, то для спальні спокійніший – ніжно-зелений.