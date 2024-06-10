Архитектурная жемчужина: на рынке появился японский дом со сложенной крышей

Захватывающий дом с названием The Folded Roof в Портленде является олицетворением современной архитектуры северо-запада. Это жилье с дизайном в японском стиле, где главной изюминкой является сложенная крыша.

Дизайн сосредоточен на трех вещах: древесина, стекло в виде панорамных окон или даже стен и камень. Хотя дом возвели еще в 1956 году, он имеет идеальный вид. Цена вопроса – 1,3 миллиона долларов.

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Японский дом со сложенной крышей

Дом площадью 260 квадратных метров расположен в уединенном месте на лесистом участке. Жилье вмещает четыре спальни, гостиную, кухню и столовую открытой планировки, две ванные комнаты, медиакомнату, а также гостевую и зону отдыха.

"Через большие окна от пола до потолка в гостиной и столовой видно крону деревьев. Поэтому кажется, что дом расположен где-то на дереве", – говорит агент по продажам.

Крыша сразу привлекает внимание / Фото Realtor

Однако великолепный интерьер и правильная планировка не делает недвижимость действительно заметной. В доме есть другая особенность.

Наиболее впечатляющей особенностью дома является то, из-за которой он получил свое название, является сложенная крыша. Она имеет вид оригами, и это создает действительно замечательный визуальный эффект,

– рассказал агент.

Уникальную крышу можно увидеть не во всех комнатах, а в основной жилой зоне. Это особая деталь, о которой позаботился предыдущий владелец в 2007 году.