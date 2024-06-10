Дизайн зосереджений на трьох речах: деревина, скло у вигляді панорамних вікон чи навіть стін та камінь. Хоч будинок звели ще в 1956 році, він має ідеальний вигляд. Ціна питання – 1,3 мільйона доларів.

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Японський будинок зі складеним дахом

Будинок площею 260 квадратних метрів розташований в усамітненому місці на лісистій ділянці. Житло вміщує чотири спальні, вітальню, кухню та їдальню відкритого планування, дві ванні кімнати, медіакімнату, а також гостьову й відпочинкову зони.

"Через великі вікна від підлоги до стелі у вітальні та їдальні видно крону дерев. Тож здається, що будинок розташований десь на дереві", – каже агент з продажу.

Дах одразу привертає увагу / Фото Realtor

Проте чудовий інтер'єр та правильне планування не робить нерухомість справді помітною. У будинку є інша особливість.

Найбільш вражаючою особливістю будинку є те, через яку він отримав свою назву, є складений дах. Він має вигляд оригамі, і це створює справді чудовий візуальний ефект,

– розповів агент.

Унікальний дах можна побачити не у всіх кімнатах, а в основній житловій зоні. Це особлива деталь, про яку подбав попередній власник у 2007 році.