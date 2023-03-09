Японский стиль отличается не только простотой и лаконичностью. Элементы декора максимально приближены к окружающей среде. От него будут в восторге все, кто любит природу.

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Особенности японского стиля

Для воспроизведения японского дизайна в комнате важно знать его особенности:

только натуральные материалы (стекло, металл, дерево);

исключительно необходимая мебель;

системы раздвижной двери;

спокойная цветовая гамма;

экономия места и функциональность.

В квартирах японского стиля можно увидеть лестничные шкафы и другую мебель, выполняющую несколько функций. Таким образом, они экономят место. Японцы вообще предлагают освободить дом от громоздкой мебели.

Японский стиль максимально приближен к природе / Фото Room to do

Окна должны быть большими и широкими, часто без штор, что позволяет увеличить пространство и наполнить комнату светом. Вместо двери используются бамбуковые раздвижные перегородки. Они создают эффект приватности, но не загромождают пространство.

Монохромные стены также являются отличительной чертой японского стиля. Для полов используют только деревянное покрытие. Для кухни или ванной комнаты можно использовать плитку, имитирующую камень.

Что касается освещения, то подвесные и напольные торшеры должны быть сделаны из ткани, стекла или бумаги. В любом элементе выдержана лаконичная форма. К сожалению, текстиля в японских интерьерах мало, в основном это грубые ткани. Для спальни используют льняную или хлопкову однотонную постель светлых оттенков.

В качестве аксессуаров можно использовать каменные или глиняные вазы, картины в соответствующем стиле, бумажные фонарики или карликовые деревья в горшках.