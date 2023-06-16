В качестве деталей в комнатах в стиле кавай часто используются персонажи японских мультфильмов. Почитатели этого стиля отмечают, что таким образом можно стать более близкими к культуре восточной страны.

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Какие особенности стиля кавай

Для японских мультфильмов характерны яркие образы. Но в интерьере стиль кавай довольно сдержан. Здесь вы не найдете много ярких декоративных элементов.

Для оформления комнат используют обычно бледные оттенки разных цветов: желтый, зеленый, розовый. Таким образом, японцы хотят сделать акцент на декоре.

Спокойный вариант дизайна кавай / Фото Italian Bark

Но бывают разные дизайны. К примеру, подростки любят, когда все яркое.



Детская комната в стиле кавай / Фото Japan Crate

Самые популярные цвета в дизайне интерьера: нежно-голубой, лимонно-желтый и конфетные. Для контраста можно использовать белый или чёрный.

Блестящие декоративные элементы в приоритете. Таким образом, дизайнеры подчеркивают неоднозначность стиля и создают в помещении легкую атмосферу. Для оформления рекомендуют использовать стекло и пластик с блестящей поверхностью.

Столовая в стиле кавай / Фото Tmblr

Что касается выбора мебели, то следует остановиться на моделях с закругленными краями. Отсутствие четких линий соответствует стилю, поэтому необходимо соблюдать это правило. Для дизайна кавай также характерен минимализм, поэтому большое количество декоративных элементов здесь нежелательно.