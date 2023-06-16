Шок-дизайны: чем поражает японский стиль кавай и каковы его черты
Источник:Room to do
Среди всех дизайнов интерьера кавай очень отличается. Каждая комната – это отдельный вид искусства. Этот милый и волшебный стиль, пришедший к нам из Японии.
В качестве деталей в комнатах в стиле кавай часто используются персонажи японских мультфильмов. Почитатели этого стиля отмечают, что таким образом можно стать более близкими к культуре восточной страны.
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Какие особенности стиля кавай
Для японских мультфильмов характерны яркие образы. Но в интерьере стиль кавай довольно сдержан. Здесь вы не найдете много ярких декоративных элементов.
Для оформления комнат используют обычно бледные оттенки разных цветов: желтый, зеленый, розовый. Таким образом, японцы хотят сделать акцент на декоре.
Но бывают разные дизайны. К примеру, подростки любят, когда все яркое.
Детская комната в стиле кавай / Фото Japan Crate
Самые популярные цвета в дизайне интерьера: нежно-голубой, лимонно-желтый и конфетные. Для контраста можно использовать белый или чёрный.
Блестящие декоративные элементы в приоритете. Таким образом, дизайнеры подчеркивают неоднозначность стиля и создают в помещении легкую атмосферу. Для оформления рекомендуют использовать стекло и пластик с блестящей поверхностью.
Что касается выбора мебели, то следует остановиться на моделях с закругленными краями. Отсутствие четких линий соответствует стилю, поэтому необходимо соблюдать это правило. Для дизайна кавай также характерен минимализм, поэтому большое количество декоративных элементов здесь нежелательно.