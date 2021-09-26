Экскурсия заброшенным особняком Стива Джобса: почему основатель Apple ненавидел этот дом

Джобс приобрел калифорнийский Jackling House в 1984 году. Цена поместья составляла 3,5 миллиона долларов. Однако вскоре он возненавидел свой дом.

Фотограф Джонатан Хебер изучил историю проживания Джобса в особняке и попытался выяснить, почему предприниматель мечтал о сносе здания.

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История покупки и ненависти к дому

Фото снесенного фасада / фото Flickr

Дом был спроектировано в 1925 году архитектором Джорджем Вашингтоном Смитом. Недвижимость была названа в честь магната заказчика проекта – Дэниэла Коуэна Джеклинга.

Неизвестно, почему Джобсу понравилась эта недвижимость, однако он отдал за нее миллионы долларов. Очевидно, что предприниматель понимал историческое значение дома, но уже вскоре устал от сложного планирования и необычного интерьера.

В доме сохранилось много старинных элементов и предметов декора / Фото Flickr

Со временем основатель Apple решил и вовсе снести недвижимость, чтобы построить на ее месте компактный и более минималистичный дом. Однако, учитывая историю дома, власти запретили снос.

Не сумев получить согласие на снос здания, в 1994 году Джобс переехал. С 2000 года он и вовсе перестал содержать дом. Таким образом он надеялся заставить власть согласиться на перестройку. Следующие 10 лет Джобса прошли в безрезультатной борьбе. Дом тем временем в упадок.

Несмотря на повреждения, исторические сокровища, такие как медная люстра над лестничной клеткой, все-таки сохранились / Фото Flickr

В мае 2009 года городской совет Вудсайд выдала Джобсу необходимые разрешения на снос заброшенного дома при условии, что он позволит аккуратно разобрать конструкцию, чтобы перенести ее на другое место. В феврале 2011 года, всего за 8 месяцев до того, как он проиграл свою битву с раком, Джобс, наконец, снес Jackling House.

Как выглядел дом



10 лет без хозяина влияние на вид дома / Фото Flickr

Фото заброшенного особняка Джобса были сделаны фотографом Джонатаном Хебером незадолго до полного сноса сооружения. Хотя краска начала отслаиваться, а штукатурка – крошиться, роскошь особняка с 35 комнатами все еще очевидна.

Дом площадью 1602 квадратных метры мог похвастаться элегантной гостиной, большой кухней и множеством спален. Среди прочего, здесь расположена игровая комната с бильярдным столом. Интерьер дополняли посеребренные люстры и красные обои.

Сохраненные детали интерьера / Фото Flickr

Некоторые связывают нелюбовь Джобса к дому именно с необычным декором. Исторические элементы, например комната со встроенным органом, ощутимо контрастировали с ультрасовременными особняками Калифорнии. Дом также был украшен испанской плиткой и мозаиками, а также большим количеством позолоты, которая встречалась как на бетонных стенах, так в лифте.

Встроенный орган / Фото Flickr

В некоторых комнатах хранились личные вещи, вероятно, оставленные Джобсом. Эти предметы включали сертификат 1985 с надписью "International Business Machine's Corporation", газеты, журналы и документы. Среди вещей была коллекция старых видеокассет, среди них – "Крестный отец".

После того как дом был снесен, жена Джобса Лорен подала заявку на строительство особняка площадью 1393 квадратных метров, однако его история остается загадкой.