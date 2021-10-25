Эксперты рассказали, как сделать квартиру привлекательной для арендаторов

Если вы запланировали сдать свою квартиру в аренду, вам придется узнать, какие именно решения привлекают потенциальных жителей, а какие – способны затянуть поиски и снизить доходность. Чтобы не допустить второго, эксперты советуют соблюдать технику хоум-стейджинга.

Хоум-стейджинг – это подготовка недвижимости к аренде с учетом психологических, эстетических и маркетинговых принципов. Один из базовых постулатов направления заключается в том, что мы не можем изменить внешние факторы, например, расположение, архитектуру здания, транспортную логистику и прочее. Однако можем сделать так, что клиент влюбится в квартиру и согласится на долгосрочную аренду.

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По мнению экспертов, соблюдение этих правил поможет повысить цену на 1,5 – 3 тысяч гривен в месяц.

1. Освободите помещение от личных вещей и выполните ремонт

Квартиры с минимальным количеством мебели привлекают арендаторов / Фото Pexels

Следует вывезти все личные вещи, чтобы высвободить шкафы, полки и антресоли для одежды, посуды и техники новых жителей. Кроме этого следует осуществить ремонт. Квартира без плесени на стенах, влажных углов и явных признаков проживания предыдущих нанимателей, более привлекательная для тех, кто ищет жилье.

В случае с небольшим жильем экономкласса с арендной платой до 10 000 гривен (смартквартиры нового поколения или хрущевки, чешские дома, панельки из старого фонда) – стоит хотя бы переклеить обои в нейтральных тонах и избегать ярких принтов с "мещанскими цветочками".

Пол тоже должен быть доведен до ума: прошпаклеванный паркет или уложенный ламинат поднимают доверие до помещения. В категорию обязательных элементов также входят пластиковые окна и антимоскитные сетки.

В премиум-сегменте требования у арендаторов более придирчивы. Речь идет о пространстве квартиры в центре города, цена которых составляет 3000 долларов и больше.

В таких квартирах ремонт должен быть не только свежим, но и соответствовать модным трендам. Это может быть хай-тек, минимализм, loft, скандинавский стиль. Арендатор на такое жилье хочет видеть несколько санузлов. Например, в одном из них – ванна, в другом – душ, – отмечает эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина.

Важно, чтобы к сдаче квартира была чистой. Обеспечить это на высшем уровне поможет клининговая компания, которая вымоет окна, профессионально почистить шторы и диваны.

2. Приобретите комфортную мебель

В приоритете квартиры с ортопедическими матрасами / Фото Pexels

Современные арендаторы не любят загроможденного мебелью жилья. При этом они ищут квартиры с максимальными удобствами и, скорее всего, если придется выбирать, они предпочтут квартиру с кроватью.

Владельцу кажется, что квартира с диваном смотрит органичнее. Но люди, которые снимают квартиру даже за небольшие деньги, хотят спать на хороших матрасах. Поэтому даже если это однокомнатная квартира, рекомендую сделать зонирование: с одной стороны – диван с телевизором, а за перегородкой – кровать, – пояснила риелтор.

В более дорогих квартирах также стоит выделить место под гардеробную.

3. Базовая и дополнительная техника

Базовая техника для квартиры / Фото Pexels

60% клиентов сразу отсеются, если узнают, что в квартире отсутствует кондиционер. Добавив его в перечень техники, вы сможете повысить ежемесячную арендную плату еще на 500 без риска потерять потенциальных клиентов.

Наличие холодильника, стиральная машина и плита с духовкой даже не обсуждаются. Зато приятным бонусом станет микроволновая печь, тостер, электрочайник.

В подготовке квартиры в аренду следует уделить внимание и сантехнике: почистить бойлер, проверить трубы, краны, смесители и вентили для перекрытия подачи воды.

В то же время техника в квартире высокого класса должна быть новой и от известных брендов.

В квартирах от 1000 долларов предполагается "полный фарш". В отличие от более дешевой квартиры, где посуды обычно не оставляют, здесь гарнитур посуды, набор сковородок, бокалов для различных напитков будет приятным бонусом. Это же касается спальной комнаты, где должна быть и постель, а также новые подушки и одеяла. Таким клиентам показывают квартиру с сервированным столом, накрытый белой скатертью. Более того владельцы часто работают с риелторами и дизайнерами, знакомыми с хоум-стейджингом, которые подсказывают, как лучше разместить картины, какую сделать подсветку. Чтобы арендатор зашел в квартиру и влюбился в нее, – отметила эксперт.

4. Безопасность превыше всего

Обычно во время найма квартиры обсуждаются и вопросы элементарной безопасности. В новых ЖК с закрытой территорией с этим проще. В других случаях важно наличие консьержки. В старом фонде следует обеспечить кодовый замок или домофон.

В дорогих квартирах отдают предпочтение вариантам с сигнализацией. Для владельцев автомобилей важно иметь отдельное парковочное место.