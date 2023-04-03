Три тенденции домашнего декора, которые всегда будут в тренде

Тенденции в дизайне интерьера могут возникать и исчезать. Однако всегда есть несколько таковых, которые остаются актуальными, казалось бы, вечно

Наша приверженность определенному внешнему виду, материалам и цветам во многом зависит от личности, окружающей среды и опыта. Поэтому всегда важно выбирать декор, который делает вас счастливее дома, независимо от того, новый он или всегда актуален старый.

Американский дизайнер проанализировала проверенные и надежные идеи домашнего декора, которые будут актуальны, несмотря на новые тренды.

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Использование древесины и природных материалов

Старая или новая, бледная или темная – любое дерево гарантирует, что ваш интерьер будет стильным и красивым. Поэтому дизайнеры никогда не устают использовать дерево.

Ничто не может сравниться с природной красотой древесины, придающей комнате характер. Древесина является одним из самых древних строительных материалов в истории, но мы постоянно используем ее до сих пор.

Многие деревья в интерьере / Фото Julie Soefer

Деревянная мебель и столярные изделия остаются актуальными, а конструкции из экологически производимой или восстановленной древесины – популярны как никогда.

Прежде чем использовать древесину в своем пространстве, хорошо подумайте об оттенке. Темная древесина выглядит более эффектно и добавляет тепла, тогда как более бледные или побеленные конструкции делают простор больше и светлее.

Максималистические схемы

Если вы хотите выразить свою индивидуальность в интерьере, максималистический декор – отличный способ сделать это. С разноцветными узорами, яркой палитрой и поразительными коллекциями предметов этот тренд заслуженно находится в центре внимания.

Максималистическая тенденция декора состоит в том, чтобы принять чрезмерное. Однако это не сразу означает хаос и беспорядок. Подумайте о своем пространстве как о тщательно подобранной "пещере сокровищ", где каждый предмет лучше, чем предыдущий.

Максимализм всегда будет в тренде / Фото Jonathan Bond

Если вы хотите погрузиться в мир максимализма, начните с самой маленькой комнаты в доме – ванной или гардеробной. Здесь нет правил. Будьте смелыми.

Органические формы и плавный дизайн

Полноценная пышная или мягко скругленная мебель улучшает планировку и смягчает общий вид вашей комнаты.

"Использование кривых линий в доме дает множество преимуществ, в том числе потенциал для добавления потока и динамичности", – говорит дизайнер интерьера Чару Ганди.

Нетипичные линии в интерьере очень интересно смотрятся / Фото Wayfair