Что портит стиль вашей кухни: ошибки, которые допускал каждый

Оформление кухни – достаточно тонкое дело, ведь здесь просто невероятное количество нюансов и секретов. Предугадать все очень сложно, но есть общие правила, соблюдение которых подарит хороший результат в любом случае.

Невозможно приготовить вкусную еду на неуютной кухне. Продуманные идеи хранения и комфортные детали, адаптированные к особенностям вашего пространства, значительно упрощают работу и поднимают настроение.

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Главное в кухне – организация, чтобы быстро увидеть можно было все элементы: специи, кастрюли, сковородки и даже крышки. Когда все на своих местах, то и настроение хорошее, и готовить еду – одно удовольствие. Чтобы добиться этого результата, нужно подумать о нескольких важных моментах.

Недостаточно ящиков

Распространенной ошибкой является недостаточное количество выдвижных ящиков на кухне. Они могут быть очень полезны для хранения таких предметов, как кастрюли, сковородки, разделочные доски и даже специи.

Красивая кухня – залог хорошего настроения / Фото unsplash

Вертикальное пространство

Должны ли кухонные шкафы подниматься до потолка? Это не только красивое, но и функциональное решение. Одной из самых распространенных ошибок хранения на кухне является неиспользование вертикального пространства. Шкафы и полки, достигающие потолка, могут обеспечить много дополнительного функционального пространства.

Просто и красиво / Фото unsplash

Худший враг уюта – беспорядок

Также важно регулярно чистить и упорядочивать предметы, чтобы кухня не была захламлена. Те аксессуары, которые вы не используете каждый день следует убрать, например, в верхнее отделение.

Если ваша кухня успешно спроектирована, то поддерживать в ней порядок очень просто. Трудности с этой задачей требуют пересмотра предыдущих решений и поиска лучших идей.