Неможливо приготувати смачну їжу на незатишній кухні. Продумані ідеї зберігання та комфортні деталі, адаптовані до особливостей вашого простору, значно полегшують роботу та підіймають настрій.

Не пропустіть Вдалий старт: яким був перший продаж житла від КН РІЕЛ за програмою "єОселя"

Головне у кухні – організація, щоб швидко побачити можна було усі елементи: спеції, каструлі, сковорідки та навіть кришки. Коли все на своїх місцях, то і настрій хороший, і готувати їжу – одне задоволення. Аби досягнути цього результату, потрібно подумати про кілька важливих моментів.

Недостатньо шухляд

Поширеною помилкою є недостатня кількість висувних ящиків на кухні. Вони можуть бути дуже корисними для зберігання таких предметів як каструлі, сковорідки, обробні дошки та навіть спеції.

Красива кухня – запорука хорошого настрою / Фото unsplash

Вертикальний простір

Чи повинні кухонні шафи підійматися аж до стелі? Це не тільки красиве, а й функціональне рішення. Однією з найпоширеніших помилок у зберіганні на кухні є невикористання вертикального простору. Шафи та полиці, які досягають стелі, можуть забезпечити багато додаткового функціонального простору.

Просто та красиво / Фото unsplash

Найгірший ворог затишку – безлад

Також важливо регулярно чистити та впорядковувати предмети, щоб кухня не була захаращена. Ті девайси, які ви не використовуєте щодня слід прибрати, до прикладу, у верхнє відділення.

Якщо ваша кухня вдало спроєктована, то підтримувати у ній порядок вкрай легко. Труднощі з цим завданням потребують перегляду попередніх рішень та пошуку кращих ідей.