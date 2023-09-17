Это значит, что не стоит хранить в гостиной все, что заблагорассудится, ведь эти вещи могут "угрожать" атмосфере. Дизайнеры назвали три предмета, которые не должны находиться в спальне.

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Личные вещи

"Гостиная – это место, где собираются все, поэтому это должно быть пространство, в котором все жители смогут отдохнуть. По этой причине вы не должны допускать того, чтобы ваша гостиная была захламлена личными вещами", – говорит эксперт Harmonizing Energies Feng Shui Сюзанна Батлер .

Одежда, посуда или что-нибудь другое могут негативно повлиять на атмосферу гостиной. Кроме того, эти вещи собирают пыль и занимают излишнее пространство.

Ведущий специалист Джеки Чоу добавляет: "Ваша гостиная – это не ваша спальня или ванная комната, поэтому вы не должны хранить там свои личные вещи, как одежда, средства ухода. Эти предметы могут сделать гостиную беспорядочной и открыть вашу частную жизнь вашим гостям".

Электроника

В нынешних домах часто есть избыток технических гаджетов: от маршрутизаторов до игровых консолей, зарядных устройств и запасных кабелей. Хотя некоторые из них нужны для развлечений, их неорганизованное размещение приведет к визуальному беспорядку. Обычно именно электроника делает гостиную захламленной.

"Электроника и шнуры должны быть приведены в порядок и спрятаны, чтобы уменьшить беспорядок и накопление пыли", – советуют эксперты.

Такую электронику, как компьютеры и планшеты, лучше хранить в специально отведенных местах, чтобы сохранить баланс между работой и отдыхом. Кстати, если вы планируете покупать телевизор в спальне, выбирайте не слишком большой и подумайте о настенном монтаже, чтобы сэкономить место на полу.

Декоративные подушки

Чрезмерное количество декоративных подушек может сделать вашу гостиную беспорядочной и захламленной. Вы можете изменять их в зависимости от того, насколько они соответствуют сезону. Не надо накапливать подушки, потому что они соответственно будут занимать место и собирать пыль.

Люси Серл, директор по контенту в Homes & Gardens, добавляет: "Декоративные подушки придают цвет и текстуру гостиной, но в них скапливается пыль, а иногда и пылевые клещи. Поэтому, если вы не собираетесь регулярно стирать свои декоративные подушки, лучше не класть их на диван».