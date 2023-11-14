Из-за колебаний температуры и влажности многие вещи нельзя хранить в ванной комнате. Особо нужно быть осторожными, если предметы стоят или лежат на влажной поверхности (умывальник, стиральная, туалетный столик и другое). Вот три типа предметов, которые нельзя хранить в ванной.

Обратите внимание Льготная ипотека "еселя" под 3%: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Лекарства и пищевые добавки

Умывальник в ванной может показаться лучшим местом для хранения лекарств и витаминов. Так вы точно не забудете их употреблять, потому что в ванную будете заходить очень часто. Это мнение, действительно возникающее у многих людей.

"Влажность и температура в ванных комнатах часто колеблются, что может повлиять на эффективность и срок годности лекарства", – говорит эксперт Натали Виейра.

Это может оказаться существенной ошибкой, которая плохо повлияет на здоровье. Поэтому вы никогда не должны хранить лекарства в ванной комнате. Их лучше держать в герметичном контейнере на видном месте.

Духи и одеколоны

Хранение духов в ванной может негативно повлиять на их качество и долговечность. Конечно, их очень удобно держать в ванной, но лучше найдите другое место.

"Изменения температуры и влажности могут привести к тому, что тонкий химический баланс в ваших духах со временем нарушится, что изменит аромат и сократит срок годности. Эти предметы также могут вспыхнуть и вызвать обесцвечивание или пятна на туалетном столике", – рассказали специалисты.

Лучше храните духи и одеколоны в прохладном сухом месте, как можно дальше от прямых солнечных лучей и температурных колебаний.

Электроника

"Избегайте хранения фенов, выпрямителей или электрических бритв в туалетном столике. Влажность и тепло могут нанести вред их электронным компонентам", – советуют эксперты.

Если электронные предметы не являются водонепроницаемыми, их нельзя хранить в ванной комнате в целом, не говоря уже о раковине, где прямое повреждение более вероятно. Эта ошибка может быть не только опасна, но и дорога.

Сделайте отдельное место для хранения электроприборов или установите влагостойкий ящик.