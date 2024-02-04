Три вещи, которые очень обесценивают ванную комнату: рассказывают риелторы

Прежде чем публиковать объявление о продаже жилья, следует подумать, есть ли в вашем доме вещи, которые портят его ценность. Риелторы говорят, что в ванной комнате таких может быть достаточно.

Часто мы не замечаем мелких недостатков в ванных комнатах, но они могут негативно влиять на стоимость вашего дома. Вот три самые распространенные вещи, которые обесценивают вид ванной, что влияет на восприятие всего дома.

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Устаревшие смесители и фурнитура

Ванные комнаты со старой, изношенной сантехникой не только имеют непривлекательный вид, но и вызывают беспокойство. Это может серьезно обесценить ванную комнату и оттолкнуть потенциальных покупателей жилья.

"Обновление смесителей, душевых насадок и полотенцесушителей до более современных и стильных вариантов не только выглядит лучше, а еще помогает избежать недоразумений при осмотре", – говорит риелтор и инвестор Райли Эннен.

То же касается старых светильников.

Плохое освещение

"Тусклое или резкое освещение – это ошибка дизайна, которая может сделать ванную комнату неприветливой и меньшей, чем она есть на самом деле. Это также может препятствовать функциональности и усложнять рутинные дела", – объясняет американский дизайнер Яма Джейсон.

В ванной комнате лучше устанавливать несколько видов света: окружающее, рабочее и акцентное. Это повысит эстетическую ценность вашей ванной комнаты.

Устаревшие узоры

Ванная комната с узорчатыми обоями / Фото Rachel Chudley

"Ванные комнаты, застрявшие в прошлой эпохе, например, с зеленой плиткой с авокадо 70-х или с "громкими" обоями 80-х, могут значительно обесценить пространство", – говорит американский эксперт по дизайну Кенни Клингер.

Это индивидуальный дизайн, который нравится не всем. Современные покупатели часто ищут сдержанный интерьер.