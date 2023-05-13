Поймут не все: как выглядит дом, который мужчина рисовал 2 года

Все мы привыкли к однотонным фасадам домов, которым владельцы иногда добавляют акцентные детали из других материалов.

Однако этот мужчина вышел за рамки скучной классики и воплотил в реальность безумную идею, на которую ушло 2 года.

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Экскурсия по уникальному дому

Автором этого экстравагантного художественного проекта стал художник Сэм Кокс. Он покрыл головокружительным черно-белым принтом каждый дюйм своего дома. Стоил дом с 6 спальнями экспериментатору 1,35 миллиона фунтов стерлингов.

На создание единого и неповторимого Doodle House ушло два года. Сем для отделки жилища использовал 900 литров белой эмульсионной краски, 401 баллончик черной краски-спрея, 286 бутылок краски для рисования и 2296 косточек. Большими усилиями и терпением удалось воплотить в реальность свою детскую мечту.



Так выглядит дом внутри / Фото House beautiful



Ванная комната / Фото House beautiful

Мультяшными каракулями художник украсил фасад дома, стены внутри, пол, потолки и детали интерьера. Появились комнаты почти полностью окутанные головокружительным рисованием: каракули украшают постельное белье, плиту, чайник, тостер, микроволновку, кухонные шкафы, ванную, дверные ручки, стулья, обеденный стол, окна, дверные рамы, люстры, многое другое. Даже мягкая мебель была покрыта краской и защищена слоем лака.



Одна из спален / Фото House beautiful

В таком интерьере иногда трудно заметить мельчайшие детали, ведь они полностью сливаются с фоновым принтом. В общем, пришлось тщательно планировать и раскрашивать 12 комнат в особняке, построенном в 1974 году. Интересно, что раньше здесь были золотые обои в гостиной, а стиль полностью соответствовал тенденциям прошлого века.