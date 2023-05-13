Проте цей чоловік вийшов за рамки нудної класики та втілив у реальність божевільну ідею, на яку знадобилось 2 роки.

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Екскурсія унікальним будинком

Автором цього екстравагантного художнього проєкту став митець Сем Кокс. Він покрив запаморочливим чорно-білим принтом кожен дюйм свого будинку. Коштувала домівка з 6 спальнями експериментатору 1,35 мільйона фунтів стерлінгів.

На створення єдиного та неповторного Doodle House знадобилось два роки. Сем для обробки оселі використав 900 літрів білої емульсійної фарби, 401 балончик чорної фарби-спрею, 286 пляшок фарби для малювання та 2296 кісточок. Великими зусиллями та терпінням вдалось втілити в реальність свою дитячу мрію.



Так виглядає будинок всередині / Фото House beautiful



Ванна кімната / Фото House beautiful

Мультяшними каракулями художник оздобив фасад будинку, стіни всередині, підлогу, стелі та деталі інтер'єру. Відтак з'явились кімнати майже повністю оповиті запаморочливим малюванням: каракулі прикрашають постільну білизну, плиту, чайник, тостер, мікрохвильову піч, кухонні шафи, ванну, дверні ручки, стільці, обідній стіл, вікна, дверні рами, люстри, обрамлення каміна, димохід і багато іншого. Навіть м'які меблі були покриті фарбою та захищені шаром лаку.



Одна зі спалень / Фото House beautiful

У такому інтер'єрі іноді важко помітити дрібні деталі, адже вони повністю зливаються із фоновим принтом. Загалом довелось ретельно планувати та розфарбовувати 12 кімнат в особняку, який побудований у 1974 році. Цікаво, що раніше тут були золоті шпалери у вітальні, а стиль цілковито відповідав тенденціям минулого століття.