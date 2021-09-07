Каюта-ананас для сна в лесу: как выглядит современный домик на деревеВ США создали уникальную

В США создали уникальную каюту для отдыха. Особенностью этого волшебного сооружения является то, что оно подвышено между деревьями на расстоянии 18 метров над землей.

Хижина полностью интегрирована в лесистый ландшафт и предлагает сказочный вид на 360 градусов. Для того, чтобы сооружение полностью скрылось среди деревьев, в строительстве использовали специальные материалы и цвета.

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Дизайнеры проекта сделали ставку на стеклянную конструкцию для бесперебойного осмотра местности. Отдых здесь невероятный​ / Фото Еlledecor

В интерьере каюты сумели объединить все необходимое, чтобы это оригинальное помещение осталось абсолютно незамеченным.

Волшебный дизайн / Фото Еlledecor

Автором проекта этой уютной хижины является Дастин Фидер, который создал более 40 хижин различного дизайна практически в каждом уголке США. Избушка в форме ананаса висит между деревьями Национального парка Редвуд на высоте более 18 метров.

Милое пространство / Фото Еlledecor

Сооружение имеет геодезический каркас и геометрический фасад, который покрытым акриловыми панелями. Чтобы попасть в этот дом между деревьями, нужно подняться по лестнице, а чтобы перейти к ванной комнате – пересечь специальный мост.

Место мечты​ / Фото Еlledecor