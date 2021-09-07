Хатина повністю інтегрована у лісистий ландшафт та пропонує казковий вид на 360 градусів. Для того, щоб споруда повністю сховалася серед дерев, у будівництві використали спеціальні матеріали та кольори.
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Дизайнери проєкту зробили ставку на скляну конструкцію для безперебійного огляду місцевості.
Відпочинок тут неймовірний / Фото Еlledecor
У інтер’єрі каюти зуміли об’єднати все необхідне, щоб це оригінальне помешкання залишилося абсолютно непоміченим.
Чарівний дизайн / Фото Еlledecor
Автором проєкту цієї затишної хатини є Дастін Фідер, який створив понад 40 хатин різного дизайну практично у кожному куточку США. Хатинка у формі ананаса висить між деревами Національного парку Редвуд на висоті понад 18 метрів.
Милий простір / Фото Еlledecor
Споруда має геодезичний каркас та геометричний фасад, який покритим акриловими панелями. Щоб потрапити в цей будинок між деревами, потрібно піднятися по сходах, а щоб перейти до ванної кімнати – перетнути спеціальний міст.
Місце мрії / Фото Еlledecor