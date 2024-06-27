Лучше, чем во многих домах: как пара обустроила фургон, который купила всего за 800 долларов

Супруги из Северного Йоркшира, что в Британии, купили на Facebook Marketplace старый фургон. Он стоил всего 800 долларов и уже был переоборудован в жилье. Однако пара решила бюджетно обновить его.

Эс Джей и Джо решили придать транспортному средству более современный вид и сделать его многофункциональным. Задача была нелегкой, потому что супруги должны были уложиться в небольшой бюджет.

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"До" и "после" очень отличаются

Пара говорит, что вместе они сделали "легкий и воздушный" капитальный ремонт. Использовали в основном дешевые стройматериалы и декор, но как раз эти детали имели решающее значение в дизайне.

POV: 11 недель назад мы купили старый караван на Facebook Marketplace. И вот результат,

– отметили британцы в описании к одному из видео.

Эс Джей и Джо рассказали, что разделили пространство на отдельные зоны, собственноручно сделали жалюзи. Многие вещи пара приобрела в благотворительных магазинах, в частности картины, телевизоры и светодиодные свечи.

Каким интерьер был и каким есть сейчас: смотрите видео

Все было сделано с ограниченным бюджетом и собственными силами. Мы любители, но обожаем воплощать в жизнь такие проекты,

– говорит Эс Джей.

Пользователи сети были поражены результатом, поэтому написали много приятных слов супругам: "То, что у нас получилось, мне очень нравится", "Интерьеры просто замечательные – вы молодцы!", "У вас золотые руки. Счастья вам!".