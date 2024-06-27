Ес Джей та Джо вирішили надати транспортному засобу сучаснішого вигляду та зробити його багатофункціональним. Завдання було нелегким, бо подружжя мало вкластися в невеликий бюджет.
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"До" та "після" дуже відрізняються
Пара каже, що разом вони зробили "легкий і повітряний" капітальний ремонт. Використовували здебільшого дешеві будматеріали та декор, але якраз ці деталі мали вирішальне значення у дизайні.
POV: 11 тижнів тому ми купили старий караван на Facebook Marketplace. І ось результат,
– зазначили британці в описі до одного з відео.
Ес Джей та Джо розповіли, що поділили простір на окремі зони, власноруч зробили жалюзі. Багато речей пара придбала в благодійних магазинах, зокрема картини, телевізори та світлодіодні свічки.
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Все було зроблено з обмеженим бюджетом і власними силами. Ми аматори, але обожнюємо втілювати у життя такі проєкти,
– каже Ес Джей.
Користувачі мережі були вражені результатом, тому написали багато приємних слів подружжю: "Те, що у нас вийшло, мені дуже подобається", "Інтер'єри просто чудові – ви молодці!", "У вас золоті руки. Щастя вам!".