Как избавиться от беспорядка в комнате: правило минимализма 90/90 изменит вашу жизнь

Когда дело доходит до того, чтобы избавиться от тонны лишних вещей, люди часто не знают, с чего начать. Правило 90/90 значительно упрощает этот процесс.

Правило 90/90 для минимализма поощряет вас хранить только те вещи, которые вы использовали или будете использовать в течение длительного времени. К примеру, в течение 90 дней.

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Правило 90/90 поможет вам избавиться от лишнего

Идея этой минималистической практики состоит в том, чтобы избавиться от вещей, которые вы редко используете или совсем не трогаете. Авторы этого правила – американские минималисты Джошуа Филдс Милберн и Райан Никодемус.

Правило 90/90 поощряет вас честно подумать о том, действительно ли тот или иной предмет вам нужен. Все те вещи, которыми вы не будете пользоваться в течение 90 дней, действительно излишни в вашей комнате. Вам нужно будет избавиться от них.

Посмотрите на комнату. Выберите что-нибудь. Что угодно. Вы пользовались этим предметом за последние 90 дней? Если вы этого не сделали, будете ли вы использовать его в последующие 90? Если нет, то следует их отпустить,

– пишут авторы.

Одним из аспектов правила 90/90 является буквальное количество дней, которое вы считаете. Это правило не столь о подсчете дней, как об умышленных размышлениях. Каждый начнет вспоминать, когда в последний раз воспользовались каждым предметом.

Вы можете практиковать правило и 60 дней, и 120 дней, или даже от шести месяцев до года. Также вполне нормально выбрать один промежуток времени при первом применении правила и изменить его в будущем, когда ваша жизнь и потребности изменятся.