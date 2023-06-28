Правило 90/90 для мінімалізму заохочує вас зберігати лише ті речі, які ви використовували або використовуватимете протягом тривалого часу. Наприклад, впродовж 90 днів.

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Правило 90/90 допоможе вам позбутися зайвого

Ідея цієї мінімалістичної практики полягає в тому, щоб позбутися речей, які ви рідко використовуєте або зовсім не чіпаєте. Автори цього правила – американські мінімалісти Джошуа Філдс Мілберн і Раян Нікодемус.

Правило 90/90 заохочує вас чесно подумати про те, чи дійсно той чи інший предмет вам потрібний. Усі ті речі, якими ви не будете користуватися протягом 90 днів, насправді зайві у вашій кімнаті. Вам потрібно буде позбутися їх.

Подивіться на кімнату. Виберіть щось. Що завгодно. Ви користувалися цим предметом протягом останніх 90 днів? Якщо ви цього не зробили, чи будете ви використовувати його в наступні 90? Якщо ні, то варто їх відпустити,

– пишуть автори.

Одним із аспектів правила 90/90 є буквальна кількість днів, яку ви рахуєте. Це правило не настільки про підрахунок днів, як про навмисні роздуми. Кожен почне згадувати, коли востаннє скористалися кожним предметом.

Ви можете практикувати правило і 60 днів, і 120 днів або навіть від шести місяців до року. Також цілком нормально вибрати один проміжок часу під час першого застосування правила та змінити його в майбутньому, коли ваше життя та потреби зміняться.