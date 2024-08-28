Бюджетно и быстро: женщина показала три замечательные идеи, как обновить дом без ремонта

Тикток-блогерка поделилась тремя небольшими изменениями, которые она сделала в своем доме без ремонта. И хоть они незначительные, но существенно повлияли на интерьер.

Женщина убеждает, что именно мелкие детали освежают наш интерьер. Ремонт делать необязательно.

Интересно Как охладить жилье во время жары: неожиданный лайфхак от британского инженера

Как обновить интерьер без ремонта

Блогер показала, как с помощью небольших изменений можно сделать свое жилье более уютным. Она поделилась тремя идеями, которые сама воплотила в реальность.

Именно мелочи делают все возможным. Я никогда не пожалею о том, что сделала в своем муниципальном доме,

– говорит автор видео.

Прежде всего она покрасила белый радиатор, который сливался с цветом стены, в черный. Таким образом женщина создала контраст и добавила акцента в комнате.

Далее она сделала "зеркальную стену" и повесила ее между лестницей. Такое "иллюзорное пространство" визуально расширило лестничную площадку.

Тогда блогерка еще одну стену, вероятно, в спальне. Ее она украсила серебряными декоративными тейпами, что добавило изюминки этому уголку с зеркалом.

Три идеи для обновления комнат: смотрите видео

Зрители, которые наблюдали за обновлениями, были поражены тем, как всего несколько деталей могут повлиять на общий вид комнат:

Это не похоже на обычное муниципальное жилье. Молодцы, что сделали все возможное, чтобы ваш дом выглядел просто потрясающе;

Я бы поменялся с вами местами в любой день;

Молодец, юная леди, вы делаете свой дом потрясающим.

Некоторые из пользователей написал, что теперь "имеет много идей", которые, безусловно, воплотит собственноручно, как и автор видео.