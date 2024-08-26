Том объясняет, что йогурт быстро высыхает и создает эффект матированного стекла. Он отражает свет так же, как солнцезащитная пленка, которую продают в магазинах.

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Йогурт помогает от нагревания дома

Инженер наносит йогурт на окна с помощью малярного валика. Покрывать надо стекло с внешней стороны окна – той стороны, что выходит на улицу.

Том говорит, что йогурт – это действительно гениальное решение. Его легко наносить, он не пахнет, не привлекает насекомых и легко смывается. Единственное, что йогуртовый слой может смыть сильный ливень.

Том "покрасил" окна йогуртом / Фото Dezeen

Идею с йогуртом британский инженер услышал когда-то в анекдоте, когда участвовал в реновации музея в 90-х годах. Много лет спустя он решил исследовать это средство и обнаружил, что его действительно используют в США.

В процессе исследования британец обнаружил, что кисть плохо подходит для нанесения йогурта. А валик как раз помогает нанести его тонким и ровным слоем. Полученная текстура напоминает керамическую глазурь.

Том опробовал разные йогурты: от обычных молочных до веганских овсяных. Все они имеют одинаковый эффект. На одно окно достаточно ложки.