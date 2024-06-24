Как из тесной комнаты на 8 квадратов сделать прекрасную квартиру-студию: блогер показал лайфхак

Тикток-блогер купил очень тесную комнату размером 8 квадратных метров. Он решил обустроить там все самое необходимое для проживания – и вот что ему удалось.

Мужчина рассказал, что наконец-то сэкономил достаточную сумму, чтобы купить комнату, в которой мало места даже для нормальных дверей. Чтобы обустроить каждый сантиметр с умом, он воспользовался специальным приложением.

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Планировка уютной квартиры-студии в комнате на 8 квадратов

Автор ролика создал эскиз в приложении для моделирования, где можно высчитывать все габариты и размещать мебель. Блогер показал, что в его квартире будет стол с раковиной, кухонный шкаф, плита, вытяжка, а также кровать, туалет, стиральная машина и место для хранения вещей. Проектом предусмотрено даже отдельное рабочее место.

Это видео собрало более 2 миллионов просмотров и 66 тысяч лайков. Многие пользователи были в восторге от трансформации. Однако некоторые скептически отнесся к результату, потому что он показался убедительным. Комментаторы написали, что проект – это одно, а реальность может быть совсем другой.

Какой дизайн-проект создал тиктокер: смотрите видео

"Братан просто издевается над нами в этот момент", "Слежу за ним из любопытства", "Нас дурят, ребята", – написали скептики.

Тем временем некоторые пользователи давали реальные советы: "Вам действительно нужна сушилка? Можно было бы поставить стол над стиральной машиной, а шкаф с ящиками – под ней"; "Подумайте над тем, чтобы разместить стиральную машину под кроватью в стиле лофт".

Автор видео пообещал подписчикам, что в дальнейшем будет рассказывать обо всех этапах ремонта.