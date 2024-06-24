Чоловік розповів, що нарешті заощадив достатню суму, щоб купити кімнату, в якій мало місця навіть для нормальних дверей. Щоб облаштувати кожен сантиметр з розумом, він скористався спеціальним додатком.

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Планування затишної квартири-студії у кімнаті на 8 квадратів

Автор ролика створив ескіз у додатку для моделювання, де можна вираховувати всі габарити та розміщувати меблі. Блогер показав, що в його квартирі буде стіл з раковиною, кухонна шафа, плита, витяжка, а також ліжко, туалет, пральна машина та місце для зберігання речей. Проєктом передбачено навіть окреме робоче місце.

Це відео зібрало понад 2 мільйони переглядів та 66 тисяч вподобайок. Багато користувачів були в захваті від трансформації. Проте дехто скептично поставився до результату, бо він здався переконливим. Коментатори написали, що проєкт – це одне, а реальність може бути зовсім іншою.

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"Братан просто знущається з нас в цей момент", "Стежу за ним з цікавості", "Нас дурять, хлопці", – написали скептики.

Тим часом деякі користувачі давали реальні поради: "Вам справді потрібна сушарка? Можна було б поставити стіл над пральною машиною, а шафу з шухлядами – під нею"; "Подумайте над тим, щоб розмістити пральну машину під ліжком в стилі лофт".

Автор відео пообіцяв підписникам, що надалі розповідатиме про всі етапи ремонту.