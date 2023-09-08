Обычная уборка занимает много времени, уже не говоря об очищении мягкой мебели. Но их нужно обязательно пылесосить чаще, чем мы думали.

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Как правильно пылесосить мебель

Перед уборкой вам нужно проверить, нет ли на мягкой мебели торчащих нитей. Вы ведь можете легко задеть их пылесосом, что приведет к повреждению.

Если мебель вы осмотрели, можно приготовить пылесос. Запомните, что любую мебель можно пылесосить только чистым пылесосом. То же касается щетки, чтобы не запачкать ею обивку.

Для чистки диванов и кресел лучше использовать специальную насадку. Да вы точно ничего не повредите.

Если насадка имеет щетку, не трите с усилием обивку, иначе вы повредите текстиль,

– предупреждает Скотт Джонстон, эксперт по чистке ковров и обивке Carpet Care of the Carolinas.

Что касается самой чистки, то не нужно устанавливать высокую силу всасывания. Хотя так мебель станет существенно чище, этот процесс может нанести больше вреда, чем пользы.

Эксперт по уборке и блоггер Дженна Шонесси объясняет, что для обивки не нужна такая сила всасывания, как для ковра, поскольку она более деликатна. Начните с самого низкого уровня и откорректируйте при необходимости, если вам нужна более мощная тяга.

"Регулярное пылетягование обивки, примерно раз в неделю, если у вас есть домашние животные, или каждые две недели в противном случае, имеет важное значение для того, чтобы комната была чистой, свободной от аллергенов и пыли», – говорит Дженна.